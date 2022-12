23 mutmaßliche „Reichsbürger“ nach Razzia in U-Haft

Karlsruhe/Frankfurt (dpa) - . Nach der Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene sind inzwischen alle in Deutschland festgenommenen Verdächtigen in Untersuchungshaft. Wann die beiden in Österreich und Italien gefassten Männer den Ermittlungsrichtern vorgeführt werden, vermochte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag nicht zu sagen. Die Durchsuchungen würden fortgesetzt.