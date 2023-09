23 von 27 Bistümern wollen für Synodalen Ausschuss zahlen

Wiesbaden (dpa) - . Trotz des Widerstands von vier konservativen Bischöfen wollen 23 der 27 katholischen Bistümern in Deutschland einen Synodalen Ausschuss finanzieren. In dieser Sache werde derzeit über die Gründung eines eigenen Rechtsträgers beraten, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, am Donnerstag zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Bischöfe in Wiesbaden.