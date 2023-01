2600 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen sind 2600 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge registriert. Das entspricht 41 Ladesäulen auf je 100.000 Einwohner im Land, wie das Verkehrsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. In Baden-Württemberg würden 53 und in Nordrhein-Westfalen 34 Ladesäulen auf je 100.000 Einwohner betrieben.