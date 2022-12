300.000 Sternsinger unterwegs: Auftakt in Frankfurt

Die Aktion Dreikönigssingen wird zum 65. Mal veranstaltet und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen - in Indonesien und weltweit“. An der Eröffnung nahmen auch Vertreter aus Indonesien teil. Eine Sternsingergruppe aus Bad Camberg brachte - auf E-Scootern, mit denen sie auch schon in Rom waren - den „Staffelstern“ mit, der im nächsten Jahr an das Bistum Augsburg weitergereicht wird. Auch als Kamele verkleidete Gruppen waren dabei.