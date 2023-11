85 Jahre Novemberpogrome: „Stolpersteine sollen glänzen“

Weltweit gibt es inzwischen mehr als 100.000 Stolpersteine. Auch in Hessen wurden die Gedenksteine bereits in Dutzenden Gemeinden verlegt. In Frankfurt sind es laut der Initiative inzwischen knapp 2000 an über 800 Stellen in 34 Stadtteilen. Traditionell erfolgt der Aufruf zum Reinigen der Steinplatten zweimal jährlich, zum jüdischen Holocaust-Gedenktag und zum 9. November.