850 Millionen für Uni-Klinikum Gießen und Marburg

Marburg (dpa/lhe) - . Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) bekommt in den nächsten zehn Jahren 850 Millionen Euro an Investitionsmitteln. Wie die Partner am Dienstag gemeinsam in Marburg verkündeten, wurden entsprechende Verträge bereits am Montag unterschrieben. Vertragspartner sind das Land Hessen, die Rhön Klinikum AG und die Asklepios Kliniken GmbH als private Mehrheitseigentümer, das Universitätsklinikum Gießen und Marburg sowie die beiden Universitäten.