Ab Mittwoch fallen weitere Corona-Schutzmaßnahmen weg

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Weitere Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus enden ab März auch in Hessen. Von diesem Mittwoch an entfallen bundesweit die festgelegten Masken- und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Wer Patienten oder Heimbewohner besuchen und Arzttermine wahrnehmen will, muss jedoch weiterhin eine Maske tragen.