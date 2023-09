Abgeordnete: Falschinformationen können Demokratie gefährden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Abgeordnete des hessischen Landtags haben vor einer zunehmenden Flut von Falschinformationen als Bedrohung der Demokratie gewarnt. Zugleich betonten sie am Mittwoch in der Plenardebatte in Wiesbaden zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl am 8. Oktober die Bedeutung von Medienkompetenz und politischer Bildung im Kampf gegen „Fake News“.