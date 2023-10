Abscheu nach Angriff auf Israel: „Eskalation der Gewalt“

„Die schrecklichen Bilder des Hamas-Terrors aus Israel machen mich tief betroffen“, sagte der hessische Antisemitismusbeauftragte, Uwe Becker. „Tausende von Raketen aus dem Gaza-Streifen auf israelische Familien, die brutale Ermordung von Zivilisten, die Entführung von Kindern, Frauen und Männern in den Gazastreifen, all dies stellt die schlimmsten Angriffe auf Israel in den zurückliegenden Jahren dar“, sagte er und bezeichnete den Angriff als babarischen Akt. Während in Israel Menschen umgebracht würden, verteilten Unterstützer des Terrors in Deutschland Süßigkeiten auf der Straße. Es brauche in Deutschland endlich ein Verbot anti-israelischer Hetze.