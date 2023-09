Abschlussbericht zu Hanau-Ausschuss kommt zu spät

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Abschlussbericht zum Hanau-Untersuchungsausschuss hätte laut Forderungen aus den Reihen der Landtagsopposition vor der Hessen-Wahl am 8. Oktober vorliegen müssen. Dass seine Einbringung nun hinter diesen Termin rutsche, sei entgegen aller parlamentarischen Gepflogenheiten, sagte die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Heike Hofmann, am Mittwoch in Wiesbaden. Es widerspreche der Ehrlichkeit gegenüber den Wählern und Wählerinnen, die wissen sollten, welche Schlüsse die einzelnen Fraktionen aus dem rassistischen Anschlag zögen.