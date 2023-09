Ärzte schließen Praxen aus Protest gegen Gesundheitspolitik

Hattersheim (dpa/lhe) - . Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik wollen Ärztinnen und Ärzte aus Hessen beim bundesweiten Protesttag am 2. Oktober ihre Praxen geschlossen halten. Mit ihrer derzeitigen Politik gefährde die Bundesregierung „die Sicherstellung der ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Versorgung der Menschen in unserem Land“, teilte der Hausärzteverband Hessen am Montag mit.