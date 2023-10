AfD beendet Wahlkampf mit Weidel - Gegendemos in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Begleitet von lautstarken Gegendemos, einem Großaufgebot der Partei und mit einer kämpferischen Rede ihrer Bundesvorsitzenden hat die AfD ihren hessischen Wahlkampf beendet. Parteichefin Alice Weidel rief am Samstagabend kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in der Landeshauptstadt Wiesbaden vor laut Polizei mehreren hundert Zuhörern: „Wählt morgen den Wechsel!“ Die AfD wolle Deutschland in seiner „Migrationskrise“, „Energiekrise“ und „Krise der inneren und äußeren Sicherheit“ wieder „vom Kopf auf die Füße stellen“. Hinter langen Absperrungen protestierten nach Polizeiangaben fast 1000 Gegendemonstranten.