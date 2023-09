AfD beginnt Wahlkampfendspurt mit Attacken auf Ampel

Gelnhausen (dpa) - . Mit scharfen Angriffen gegen die Berliner Ampel-Koalition und die CDU hat sich die AfD auf den Wahlkampfendspurt in Hessen eingestimmt. „Wir werden von Idioten regiert“, sagte die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel am Samstag in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) mit Blick auf Berlin. Weidel, ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla und der hessische Spitzenkandidat Robert Lambrou warfen der Bundesregierung vor rund 900 jubelnden Anhängern eine völlig verfehlte Asyl-, Innen- und Energiepolitik vor.