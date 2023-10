AfD-Chef Lambrou dringt auf Regierungsbeteiligung in Hessen

Berlin (dpa) - . Die AfD in Hessen kritisiert, dass die CDU nach der Landtagswahl am Sonntag keine Koalitionsgespräche mit der rechtspopulistischen Partei führen will. Die hessische AfD habe das mit Abstand beste Ergebnis der AfD in Westdeutschland jemals erzielt, sagte Spitzenkandidat und Parteichef Robert Lambrou am Montag in Berlin bei einer Pressekonferenz. „Und wäre diese Stigmatisierung und Diffamierung nicht, wäre es völlig normal, dass die beiden Wahlsieger, nämlich die CDU und die AfD, Koalitionsgespräche miteinander führen“, sagte er. „Ich kann immer nur darauf hinweisen, dass wir uns in die Pflicht nehmen lassen würden.“