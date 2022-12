AfD-Mitgliedschaft bei Frau nach Razzia annulliert

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Mitgliedschaft bei der AfD in Hessen ist bei einer Frau nach der bundesweiten Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene annulliert worden. Die Frau habe bei ihrem Aufnahmeprozess in die Partei im Jahr 2018 sowohl eine Mitgliedschaft bei „Reichsbürgern“ als auch eine inhaltliche Nähe zu deren Gesinnung verschwiegen, sagte der hessische Landessprecher Robert Lambrou am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.