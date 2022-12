AKW-Müll: Deponie-Betreiber kann Entscheidung anfechten

Darmstadt/Büttelborn (dpa/lhe) - . Im Streit um 3200 Tonnen leicht kontaminierten Bauschutts aus dem Abriss des Atomkraftwerks Biblis hat der Deponie-Betreiber die Möglichkeit einer Anfechtungsklage. Dies teilte das Regierungspräsidium Darmstadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Regierungspräsidium und das hessische Umweltministerium hatten am 16. November mitgeteilt, dass der Schutt aus dem Kreis Bergstraße auf die Deponie in Büttelborn im Kreis Groß-Gerau gebracht werden soll. Die Südhessische Abfallverwertungs GmbH Savag mit ihren Gesellschaftern hat nun bis Mitte Dezember Zeit, sich zu diesen Plänen zu äußern. Dort will man nach Aussagen des Büttelborner Bürgermeisters Marcus Merkel (SPD) den Müll aber nicht haben.