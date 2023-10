Al-Wazir: Bei Gesprächen mit CDU „über die Sache“ reden

Wiesbaden (dpa) - . Der hessische Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir möchte bei Gesprächen mit Landtagswahl-Gewinnerin CDU über eine mögliche Koalition „gerne über die Sache reden“. Sich an der Sache zu orientieren, sei „das Allerallerbeste“, sagte Al-Wazir am Montagmorgen dem Sender hr-Info. Dass CDU-Ministerpräsident und Spitzenkandidat Boris Rhein auch mit der SPD sprechen werde, finde er „völlig normal“, sagte Al-Wazir und verwies auch auf das Vorgehen der Grünen nach der vorangegangenen Wahl. „Ich glaube, dass gehört sich so, dass man da ordentlich sondiert, miteinander spricht und dann muss man sich entscheiden, ob man in Koalitionsverhandlungen eintritt und mit wem, und diese Entscheidung liegt natürlich bei der CDU.“