Al-Wazir: Bei Wahlsieg Einsatz für noch mehr Sicherheit

Al-Wazir stellte ein Elf-Punkte-Programm für die nächste fünfjährige Wahlperiode in Hessen vor. Dazu zählen auch Vorschläge für einen sechs Milliarden Euro schweren Klima- und Transformationsfonds sowie 20.000 neue Kita-Plätze. Mädchen und Jungen in weiterführenden Schulen sollen Tabletcomputer bekommen. Die Grünen wollen ihnen auch mehr Einblicke in die Berufswelt ermöglichen, beispielsweise den Besuch von gleich fünf Firmen an fünf Tagen in einer Woche.