Al-Wazir: Finanzierung des Deutschlandtickets rasch klären

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Entscheidung um die künftige Finanzierung des Deutschlandtickets muss nach einer Forderung des hessischen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne) noch in diesem Jahr fallen. Schließlich müssten die Verkehrsverbünde ihre Tarife für das nächste Jahr beschließen, sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Aus meiner Sicht wäre es auch gut, wenn der Preis bei 49 Euro bleibt.“ Das Ticket sei schließlich erst seit 1. Mai 2023 im Angebot und daher noch in der Einführungsphase.