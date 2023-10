Al-Wazir kündigt kostenlosen Meisterbrief für Hessen an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessen will im kommenden Jahr die Ausbildung zum Meister kostenlos machen. Das kündigte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin an. „Wir müssen das duale Ausbildungssystem noch deutlich attraktiver machen.“ Im Wirtschaftsausschuss des Landtags in Wiesbaden sei ein entsprechendes Papier der schwarz-grünen Regierungsfraktionen beschlossen worden - mit Zustimmung der oppositionellen SPD.