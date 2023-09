Al-Wazir: Niemand fährt für Zahnarzt übers Meer

In der Migrationspolitik müsse Europa an einem Strang ziehen, betonte der hessische Wirtschaftsminister. „Wir müssen erst mal dafür sorgen, dass wir an den Außengrenzen wirklich Ordnung wieder hineinbringen. Und natürlich gehört beides zusammen, Humanität und Ordnung“, sagte Al-Wazir. Es gehöre dazu, „dass man auch möglichst an den Außengrenzen schon sehr schnell entscheiden kann, wer sozusagen absehbar kein Bleiberecht hat und am besten dann auch gar nicht einreist“.