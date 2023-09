Al-Wazir: Orte sollen mindestens stündliche Anbindung haben

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir will nach den Wahlen erreichen, dass alle Orte in Hessen eine mindestens stündliche Bus- oder Bahnanbindung haben. „Das Prinzip "Jedes Dorf, jede Stunde" wollen wir in der nächsten Legislaturperiode schrittweise umsetzen“, sagte der grüne Vizeregierungschef am Dienstag in Wiesbaden. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.