Alphabetisierung: 45 Klassen an beruflichen Schulen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . An beruflichen Schulen in Hessen hat es im Juni 2023 45 Alphabetisierungsklassen gegeben für zugewanderte Schülerinnen und Schüler, die nicht Lesen und Schreiben können. Wie das Kultusministerium auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion in Wiesbaden mitteilte, waren außerdem an den allgemeinbildenden Schulen 26 solcher Klassen eingerichtet, beginnend ab Stufe 2 (Stand: 1. Juni 2023).