Amtierender Kasseler OB tritt nicht bei Stichwahl an

„Ich bin immer ein Freund der klaren Worte gewesen“, sagte Geselle am Sonntagabend. Dieser Linie bleibe er auch am Wahlabend treu. Bei der Wahl 2017 habe er 57 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können. „Jetzt sind es 31 Prozent. Dafür bin ich sehr dankbar.“ 18.500 Wählerinnen und Wähler seien eine deutlich Zustimmung. „Gleichwohl bin ich natürlich nicht blind“, sagte Geselle. Im Vergleich seien es 26 Prozentpunkte weniger. „Das ist auch ein deutliches Wort.“ Das sei in einer Demokratie auch völlig in Ordnung, aber er habe sich entschieden, nicht in die Stichwahl zu gehen. Dafür erntete er sowohl Applaus als auch Buhrufe.