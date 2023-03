Analyse: Becker erhielt Zulauf von Nichtwählern und Älteren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei der Frankfurter Oberbürgermeisterwahl hat der nach der ersten Wahlrunde vorne liegende CDU-Kandidat Uwe Becker stark vom Zulauf ehemaliger Nichtwähler profitiert. Außerdem erhielt er deutlich mehr Stimmen von älteren Wählerinnen und Wählern ab 70 Jahre, die insgesamt fast 40 Prozent seiner Stimmen ausmachten, sagte Digitalisierungsdezernentin Eileen O'Sullivan (Volt) am Montag bei der Vorstellung der Wahlanalyse. Bei der Wahl am Sonntag hatte Becker 34,5 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Am 26. März tritt er in einer Stichwahl gegen Mike Josef (SPD) an, der 24 Prozent der Stimmen erhielt.