Analyse: Wie Hessen gewählt hat

Der Blick auf die Zweitstimmen macht deutlich: Aus dem einst „roten Hessen“ ist ein nahezu komplett schwarz eingefärbtes Flächenland geworden – mit drei grünen Einsprengseln. Die CDU hat 52 Wahlkreise gewonnen – zwölf mehr als 2018. Die SPD hat erstmals keinen einzigen Wahlkreis in Hessen gewonnen. 2018 noch hatte die SPD in Hessen insgesamt zehn Direktmandate geholt, die Mehrheit davon in einstigen SPD-Hochburgen in Nordhessen sowie in Gießen und rund um Darmstadt. Auch Faeser blieb im Wahlkreis Main-Taunus I deutlich hinter ihrem CDU-Konkurrenten Christian Heinz, der nach 2018 auch in der kommenden Legislaturperiode als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag einzieht. Die Grünen konnten nur drei ihrer fünf Direktmandate verteidigen: Vanessa Gronemann in Kassel-Stadt I, Marcus Bocklet in Frankfurt V und Hildegard Förster-Heldmann im Wahlbezirk Darmstadt I. Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir hat sein Direktmandat in Offenbach-Stadt nur knapp verpasst: Er holte 25,8 Prozent der Erststimmen und lag damit minimal hinter Kim-Sarah Speer von der CDU mit 25,9 Prozent. 2018 hatte er mit 27,5 der Wahlkreisstimmen noch deutlich vor dem damaligen Sozialminister Stefan Grüttner von der CDU mit 22,5 Prozent gelegen.