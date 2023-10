Angriff auf Israel: Mehr Schutz für jüdische Einrichtungen

Angesichts der Kämpfe habe die hessische Polizei bereits am Samstag den Austausch mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden gesucht und „ihre Schutzmaßnahmen für anstehende Veranstaltungen individuell angepasst“, erklärte das Ministerium in Wiesbaden am Sonntag. Generell sei der Schutz für Einrichtungen des jüdischen Lebens in Hessen „auf einem dauerhaft hohen Niveau“. So würden Objekte, in denen jüdisches Leben stattfindet, und weitere jüdische Einrichtungen durch die Polizei „dauerhaft nach individuellen Konzepten geschützt“. Zum Beispiel stehe „vor Synagogen, Gemeindezentren, Schulen oder Kindergärten – unabhängig von Feiertagen – ein Streifenwagen, wenn sich dort Menschen zum Gottesdienst oder zum Unterricht treffen“. Zwischen den Verantwortlichen vor Ort, den örtlichen Polizeipräsidien und dem Hessischen Landeskriminalamt gebe es einen „engen und vertrauensvollen Austausch“, bei dem Gefährdungsbewertungen laufend aktualisiert würden.