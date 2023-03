Anschlag in Frankfurt geplant: SEK nimmt 18-Jährigen fest

Frankfurt/Passau (dpa/lhe) - . Hessische Ermittler haben an der deutsch-österreichischen Grenze bei Passau einen 18-Jährigen festgenommen, der in Frankfurt einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben soll. Der Deutsche habe in den Irak reisen wollen, um sich dort der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) anzuschließen, teilten das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Donnerstag gemeinsam mit. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft.