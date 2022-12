Anschlag von Hanau: Widersprüchliche Angaben zum Notausgang

Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag von Hanau haben Zeugen widersprüchliche Angaben zum Notausgang in der Arena-Bar gemacht. So sagte der ehemalige Betreiber am Montag, dieser Ausgang sei am Tatabend geöffnet gewesen. „Der Notausgang war immer zu, das wusste jeder“, berichtete dagegen eine 27-jährige Frau, die den Anschlag vom 19. Februar 2020 in einem benachbarten Kiosk überlebt hatte. Sie sei heute noch psychisch sehr belastet, die Bewältigung des Alltags falle ihr schwer, immer wieder kämen die Erinnerungen. „In meinen Träumen sehe ich die Augen vom Täter“, sagte die Frau, die damals schwanger war.