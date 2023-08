Apps und digitale Lösungen: Beuth besucht Modellrevier

Nach Angaben Beuths werden etwa neun polizeiliche Elektrobusse hessenweit ausgerollt. Davon wird ein Funkstreifenwagen für Schulungszwecke zur Verfügung gestellt sowie zum Testen künftiger Technologien genutzt. In den Bussen gibt es bereits jetzt eine Wärmebildkamera, künftig folgen in weiteren Ausbaustufen moderne Lichttechnik sowie eine neu konzipierte Waffenschublade. Die Funktionen bisheriger Streifenwagen wurden weiterentwickelt: So haben die Elektrobusse beispielsweise eine Projektionsleuchte eingebaut, um Warnungen direkt auf die Straße zu projizieren.