Auf Studierende kommen höhere Wohnheim-Mieten zu

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf viele Studierende in Hessen kommen im neuen Jahr höhere Kosten zu. Nicht nur das Essen in der Mensa wird teurer, auch die Mieten in Wohnheimen steigen in einigen Städten. „Es sind insbesondere die sprunghaft steigenden Kosten auf dem Lebensmittel- und Energiesektor, mit denen wir es zurzeit zu tun haben“, sagte Brigitte Schwarz vom Studierendenwerk Kassel.