Aufruf zu Warnstreiks in Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Betroffen seien das Klinikum Frankfurt Höchst, das Sana Klinikum Offenbach, die Hochtaunuskliniken, das Gesundheitszentrum Wetterau, das Krankenhaus der Stiftung zum Heiligen Geist in Frankfurt, das Vitos Klinikum Riedstadt, das Klinikum Darmstadt, das Helios Dr. Horst Schmidt Klinikum (HSK) Wiesbaden sowie die Vitos Kliniken Rheingau und Weilmünster, das St. Vincenz Krankenhaus Limburg und das Klinikum Hanau, die Alten- und Pflegezentren des Main-Kinzig-Kreises, das Klinikum Fulda sowie die Lahn-Dill-Kliniken Wetzlar/Dillenburg und das Klinikum Kassel. Streikkundgebungen seien zudem am Dienstag in Kassel und am Mittwoch in Hanau, Wiesbaden und Wetzlar geplant. Die Veranstaltungen sind eingebettet in bundesweite Aktionen in Gesundheitseinrichtungen.