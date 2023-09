Ausländerwahlrecht: CSU kritisiert Pläne der hessischen SPD

Die hessische SPD hatte am Dienstag eine Passage zur Reform des kommunalen Wahlrechts für nicht aus einem EU-Land stammende Ausländer mit einem unbefristeten Aufenthaltstitel in ihrem Wahlprogramm korrigiert. Im Programm wurde bislang eine Dauer von sechs Monaten genannt, was aber auf einen Übertragungsfehler zurückgehe, teilte die Partei in Wiesbaden mit. Richtig sei ein Zeitraum von sechs Jahren. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.