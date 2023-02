Awo Frankfurt erhält Gemeinnützigkeit zurück

Seit 2019 ist die Awo in einen Skandal verwickelt. Im Mittelpunkt stehen die beiden Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden, die von zwei Ehepartnern geleitet wurden. Dabei geht es um ungewöhnlich hohe Gehälter und hochpreisige Dienstwagen, intransparente Finanzierungen, Scheinverträge und Verflechtungen in die Politik. In dem Fall laufen eine Reihe von Prozessen vor verschiedenen Gerichten. Die neue Awo-Leitung spricht von einem „System Richter“, das nicht nur einen Millionenschaden angerichtet habe, sondern auch dem Ansehen des Sozialverbands nachhaltig geschadet habe.