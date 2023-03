Bätzing antwortet Vatikan im Streit um Synodalen Rat

Bonn (dpa) - . Im Streit um mehr Mitbestimmung für Nicht-Priester in der katholischen Kirche hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, auf Kritik aus Rom geantwortet. In seinem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben an drei der mächtigsten Kurienkardinäle versuchte der Limburger Bischof, die Bedenken des Vatikans zu zerstreuen.