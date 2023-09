Bätzing: Papst soll stärker der Weltsynode folgen

Auch vom Papst erwarte er eine Positionierung in wichtigen Fragen. „Dann wünsche ich mir auch, dass auch der Papst sich stärker strukturell an das bindet, was er hört und was in einer Synode geschieht.“ In einem schriftlichen Statement von Bätzing heißt es dazu, der Papst müsse sich „stärker als bisher schon“ an das gebunden fühlen, was während der Synode inhaltlich geschehe. „Das ist bislang kirchenrechtlich noch zu schwach ausgeprägt“, sagte Bätzing.