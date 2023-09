Bätzing: Sorge vor demokratiefeindlichen Gefährdungen

Wiesbaden (dpa) - . Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz hat deren Vorsitzender Georg Bätzing die Unvereinbarkeit extremistischer und demokratiefeindlicher Äußerungen mit der christlichen Überzeugung betont. „Wenn es innerhalb der Kirche selber da Verstöße gibt, von Menschen, die in der Kirche leben und arbeiten, dann müssen wir konsequent handeln, dagegen stehen und auch unter Umständen einschreiten“, sagte Bätzing, der auch Limburger Bischof ist, am Donnerstag in Wiesbaden.