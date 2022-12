Bätzing würdigt Benedikt als Theologen und Hirten

Bätzing erinnerte auch an den Brief, mit dem Benedikt Anfang dieses Jahres auf die Veröffentlichung des Münchner Missbrauchsgutachtens reagiert hatte. „Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen“, so Bätzing. Das Gutachten hatte Benedikt mehrfaches Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchsfällen während seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising vorgeworfen.