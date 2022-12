„Bahnbabo“ ist dabei: Unabhängige Kandidaten bei OB-Wahl

Ihren Hut in den Ring geworfen hat auch die Unternehmerin Maja Wolff, in der Stadt bekannt als Veranstalterin des Grüne Soße Festivals. In Frankfurt sei die Kommunikation der Politik mit den Bürgern zum Erliegen gekommen, kritisiert sie. Die Vier-Parteien-Koalition im Römer sei ineffektiv, was sich beispielsweise an den schlimmen Zuständen im Bahnhofsviertel zeige.