Beleidigung, Bedrohung, Gewalt: Berufsalltag für Lehrer

Mit 63 Prozent gaben besonders häufig Lehrkräfte von Sonder- und Förderschulen an, körperlichen Angriffen ausgesetzt zu sein. Hier sei die Teilnehmergruppe anteilig aber etwas kleiner und weniger repräsentativ als von den anderen Schulformen, grenzte Co-Studienautor Tim Pfeiffer ein. Aber auch an Grundschulen sei dies mit 44 Prozent ein häufiges Phänomen. Hierzu erklärte Bannenberg: „Im Grundschulalter ist die Verhaltenskontrolle noch nicht so gut entwickelt, das ist deshalb nicht ungewöhnlich.” Täter seien ganz überwiegend männliche Schüler – aber auch schulfremde Teenager, die als Externe auf die Schulhöfe kommen. Eltern würden häufig verbal ausfällig gegenüber Lehrkräften. Sexualisierte Gewalt und Mobbing gingen hingegen besonders oft von anderen Beschäftigten an Schulen aus.

Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie?

Die Lehrkräfte berichteten von zunehmenden Aggressionen der Schüler untereinander sowie gegen sie – infolge der Corona-Pandemie, betonte Bannenberg. „Aber auch unangemessenen Verhalten von Eltern gegenüber Lehrern nimmt zu.” Hier würden auch die Auswirkungen der gesellschaftlichen Ängste infolge des Ukraine-Kriegs, wirtschaftlichen Nöte und zunehmenden Flüchtlingszahlen an den Schulen spürbar. In der Befragung gaben mehr als die Hälfte der Lehrer von den Grundschulen, Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie den Förder- und Sonderschulen an, in den vergangenen zwölf Monaten beschimpft oder beleidigt worden zu sein. An den beruflichen Schulen waren es rund 35 Prozent, an den Gymnasien sogar nur 26 Prozent.