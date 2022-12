Bereits 283 Landesleistungen können digital beantragt werden

„Auch wenn das Zeitziel, die flächendeckende Verfügbarkeit bis Ende 2022, aufgrund unterschiedlicher Hürden nicht erreicht werden kann, sind wir vom eingeschlagenen Weg fest überzeugt“, sagte die Ministerin zur Bilanz nach fünf Jahren. Es sei aber ein „großer Schritt in die richtige Richtung“ erfolgt. So sei es in Hessen in einigen Kommunen bereits heute möglich, Hochzeitsvorbereitungen von unterwegs zu erledigen oder das neue tierische Familienmitglied bequem von der heimischen Couch aus anzumelden.