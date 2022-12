Bestätigt: Autobahn GmbH zu Rodungen für Riederwaldtunnel

Darmstadt/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Rodung von Bäumen zum Bau des umstrittenen Riederwaldtunnels in Frankfurt ist nach Angaben des Regierungspräsidiums Darmstadt als zuständiger Naturschutzbehörde in bestimmten Bereichen möglich. Es seien keine Auswirkungen auf die vor Ort entdeckte geschützte Käferart und ihre Lebensräume zu erwarten, teilte die Behörde am Freitag mit. Das Regierungspräsidium habe ein entsprechendes Gutachten der Autobahn GmbH geprüft.