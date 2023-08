Besucheraufschwung 2022 in Gedenkstätte Point Alpha

Positiv habe sich ausgewirkt, dass Vorträge, Seminare und andere Angebote nicht mehr überwiegend auf den digitalen Raum beschränkt waren, sondern „endlich wieder in Präsenz“ wahrgenommen werden konnte, so Stiftungsvorstand Benedikt Stock. Nach Einschätzung der Stiftung haben auch Schwerpunktthemen wie der 70. Jahrestag der DDR-Grenzschließung und der damit verbundenen Zwangsaussiedlung von den DDR-Behörden missliebigen Menschen oder die Erinnerung an die letzte amerikanische Grenzpatrouille das Interesse vieler Menschen geweckt.