Betrieb der neuen Wasserstoffzüge startet eher stockend

Frankfurt (dpa/lhe) - . Der reguläre Betrieb der neuen Wasserstoffzug-Flotte im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) kommt nur stockend in Fahrt. Nach dem offiziellen Start der neuen Technik im Personenverkehr der Taunusstrecke RB15 (Frankfurt – Bad Homburg – Brandoberndorf) am vergangenen Wochenende mussten am Mittwoch teils Busse als Ersatz für die Züge eingesetzt werden, wie der Betreiber, die Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, auf Anfrage mitteilte. „Die neuen Betriebsabläufe beim Einsatz der Wasserstofftechnik stellen die beteiligten Projektpartner weiterhin vor Herausforderungen“, hieß es.