Beuth: Erhöhter Druck auf rechtsextreme Szene

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Druck der hessischen Sicherheitsbehörden auf die rechtsextreme Szene hat sich nach der Überzeugung von Innenminister Peter Beuth (CDU) seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erhöht. Unter anderem sei der Landesverfassungsschutz in den zurückliegenden Jahren personell und strukturell gestärkt worden, sagte Beuth am Donnerstag in Wiesbaden als Zeuge im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum Mord an Lübcke. Der Ausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall aufarbeiten.