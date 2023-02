Beuth: Rechtsextremismus aktuell größte Bedrohung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat den Rechtsextremismus aktuell als größte Bedrohung für die Innere Sicherheit bezeichnet. Der Kampf gegen politischen Extremismus und Rechtsextremismus bilde einen Schwerpunkt der Arbeit von Polizei und Landesverfassungsschutz, sagte er am Donnerstag in Wiesbaden als Zeuge im Landtags-Untersuchungsausschuss zum Mord an Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden.