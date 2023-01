Was läuft schief an den Grundschulen?

Kommen wir zu den Kitas. Die Experten sind sich einig, dass Sprachdefizite möglichst früh aufgeholt werden müssen. Die Forderung lautet: bundesweit Sprachtests bei den Drei- bis Vierjährigen und verbindlicher Kita-Besuch für alle Kinder mit solchen Defiziten? Hubig: Sprachförderung ist enorm wichtig. Sie ist deshalb eine ständige Aufgabe in allen Kitas. Durch die kostenfreie Kita erreichen wir im letzten Jahr vor dem Wechsel in die Grundschule eine Abdeckung von fast 96 Prozent. Deshalb stellt sich die Frage nach dem verbindlichen Kita-Besuch bei uns so nicht. Und Kinder, die nicht in die Kita gehen, müssen vor dem Schulbeginn zu einem Sprachtest.

Der Test ist Pflicht? Hubig: Wenn Defizite festgestellt werden, sind die Förderangebote verbindlich. Wir schauen im Lichte der Studienergebnisse aber auch, wo wir nachschärfen müssen. Lorz: Wir sind wieder bei der Frage: Wann schalten wir um von guten Angeboten auf eine Pflicht? Bei den sprachlichen Kursen für Schulkinder haben wir die Pflicht nach 20 Jahren eingeführt, weil wir fünf Prozent der Kinder anders nicht erreichen.

Wie stehen Sie zu einer Kita-Pflicht für alle Kinder im letzten Jahr vor der Schule? Lorz: Bevor wir darüber nachdenken, sollten wir über die Rolle der Kitas reden. Die Erkenntnis von der großen Bedeutung frühkindlicher Bildung ist relativ neu. Dass Kitas Orte der Bildung und des Lernens sind, ist in der Breite der Gesellschaft noch nicht angekommen. Wir müssen erst an diesem Verständnis arbeiten, bevor wir den Eltern sagen, ihr müsst eure Kinder in die Kita schicken.