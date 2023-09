Bildungsproteste in fünf hessischen Städten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In fünf hessischen Städten wird an diesem Mittwoch für eine bessere Bildungspolitik demonstriert. Die vielleicht größte Aktion ist in Frankfurt geplant, wo der Demonstrationszug (15.00 Uhr) am DGB-Haus beginnt. An der Alten Oper soll es eine Abschlusskundgebung (16.30 Uhr) geben. Aber auch in Kassel, Gießen, Fulda, und Darmstadt sind Demonstrationen geplant. Sie alle sollen am Nachmittag stattfinden, damit möglichst viele Schüler, Lehrer und Eltern sowie weitere Unterstützer teilnehmen können.