Bischof Gerber neuer Vize-Vorsitzender von Bischofskonferenz

Wiesbaden (dpa) - . Die katholischen Bischöfe Deutschlands haben am Dienstag auf ihrer Herbstvollversammlung in Wiesbaden den Fuldaer Bischof Michael Gerber zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Bischof Franz-Josef Bode an, der vor einigen Monaten in den Ruhestand getreten ist. Mit dem Votum für den 53 Jahre alten Gerber entschieden sich die Oberhirten der katholischen Kirche für den jüngsten der deutschen Diözesanbischöfe.