Bischof Kohlgraf verteidigt Abschwächung von Reformtexten

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat die Abschwächung von Reformvorschlägen für die katholische Kirche bei der Synodalversammlung in Frankfurt/Main verteidigt. „Es ging wirklich jetzt auch darum, möglichst Texte zu retten - bei aller Schwierigkeit, wenn's am Ende dann ein weichgespülter Kompromisstext ist“, sagte Kohlgraf am Freitag bei einer Pressekonferenz. „Die Frage ist: Was ist die Alternative? Die Alternative wäre wahrscheinlich bei einigen Texten auch gewesen, dass die dann überhaupt nicht durchkommen.“